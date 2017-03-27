Крупнейшая авиакомпания мира отказала двум девушкам в перелете из-за леггинсов

Сотрудники американской авиакомпании United Airlines, которая считается крупнейшим авиаперевозчиком в мире, не пустили на борт самолета двух девушек-подростков из-за того, что на них были надеты леггинсы. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает телеканал Fox News.

Инцидент произошел днем ранее, 26 марта, перед рейсом из города Денвер (штат Колорадо) в Миннеаполис (Миннесота).

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Пассажирки согласились переодеться и улетели в Миннеаполис другим рейсом этого же перевозчика. Представитель United Airlines Джонатан Герин (Jonathan Guerin) пояснил, что девушки путешествовали по специальному льготному тарифу, как родственницы сотрудника авиакомпании.

Для таких пассажиров, по словам Герина, действует определенный дресс-код. Им, в частности, запрещается носить одежду из синтетических эластичных тканей наподобие спандекса или лайкры. Под запрет, в частности, попадают леггинсы.

Как заявил Герин, путешествующие по специальным тарифам для родственников сотрудников United Airlines рассматриваются компанией, как ее официальные представители. Поэтому для них дресс-код обязателен. На прочих клиентов перевозчика такое ограничение не распространяется и они могут носить леггинсы.

В феврале стало известно об инциденте с пассажиркой американского лоукостера Spirit Airlines. Женщина по имени Бренда заявила, что ее сняли с рейса во Флориду из-за глубокого декольте.

