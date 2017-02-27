Лоукостер снял пассажира с рейса из-за надетых перед взлетом наушников

Пассажиру казахстанской бюджетной авиакомпании SCAT, не пожелавшему снимать наушники перед отправлением лайнера, отказали в перелете. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает портал Tengrinews.kz.

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Инцидент произошел 24 февраля, перед вылетом из города Костанай на севере страны в Алма-Ату. Один из пассажиров отказался снять наушники и выключить свое электронное устройство во время подготовки к рейсу и инструктажа по безопасности.

Бортпроводники несколько раз обращались к путешественнику с такой просьбой, но встречали агрессивный отпор. В итоге командир лайнера решил снять пассажира с рейса. По этой причине отправление воздушного судна задержали на полчаса.

Ранее в феврале вылет индийского лайнера отложили почти на два часа из-за пассажира, открывшего дверь аварийного выхода и спустившего надувной трап.

