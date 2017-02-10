Пассажир самолета в Индии открыл дверь аварийного выхода прямо перед взлетом

Пассажир индийской бюджетной авиакомпании IndiGo открыл дверь аварийного выхода непосредственно перед взлетом лайнера в аэропорту Мумбая. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Инцидент произошел в пятницу, 10 февраля. Путешественник не только открыл дверь, но и спустил надувной трап, предназначенный для эвакуации.

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В результате пострадал сосед хулигана — он получил синяки. Бортпроводники уведомили об инциденте командира воздушного судна, а тот, в свою очередь, персонал аэропорта.

Открывший дверь пассажир был передан службе безопасности воздушной гавани и сотрудникам полицейского подразделения. IndiGo подала на него жалобу. Его обвинили в серьезном нарушении правил безопасности.

На борту самолета находилось 176 пассажиров. Из-за ЧП рейс в город Чандигарх на севере Индии задержали почти на два часа.

В конце января пассажир австралийской авиакомпании Qantas попытался открыть дверь в салоне лайнера во время полета над Тихим океаном на высоте 12 тысяч метров.