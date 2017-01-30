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Пассажир авиакомпании Qantas попытался выйти из самолета над Тихим океаном

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Пассажир австралийской авиакомпании Qantas попытался покинуть салон лайнера во время полета над Тихим океаном. Об этом сообщает The Advertiser.

Инцидент произошел во время рейса из Лос-Анджелеса в Сидней. За час до окончания полета 49-летний гражданин США Мануэль Гонсалес (Manuel Gonzalez) встал со своего места и попытался открыть одну из дверей самолета, летящего на высоте 12 тысяч метров. Мужчину усадили на место, до приземления его охраняли четыре бортпроводника. По прилету Гонсалеса передали полиции.

Отмечается, что пассажиру было предъявлено обвинение в совершении действий, поставивших под угрозу безопасность воздушного судна. Гонсалесу грозит до 10 лет лишения свободы. Суд назначен на 15 марта.

В мае 2016 года пассажир авиакомпании Lufthansa попытался открыть дверь лайнера во время полета на высоте 11,5 тысячи метров. Инцидент произошел на рейсе из Мюнхена в Ванкувер.

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