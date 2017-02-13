Женщину-пилота в США сняли с рейса после ее речи о Трампе

Пилот американской авиакомпании United Airlines была снята с рейса после того, как обратилась к пассажирам лайнера с речью о политике и своей личной жизни. Видео с сотрудницей перевозчика было опубликовано на YouTube.

Как уточняет CBS News, инцидент произошел в субботу, 11 февраля, перед отправлением самолета из города Остин (Техас) в Сан-Франциско. Пилот привлекла внимание пассажиров, появившись на борту в обычной одежде, а не в униформе.

После этого она по внутренней связи обратилась к путешественникам. Женщина раскритиковала президента США Дональда Трампа и его бывшую соперницу на выборах главы государства Хиллари Клинтон. Она также рассказала о своем разводе.

В итоге около 20 пассажиров, обеспокоенных поведением пилота, отказались лететь. Пилота сняли с рейса и заменили другим летчиком. В United Airlines сообщили, что по этой причине вылет лайнера задержали на два часа.

