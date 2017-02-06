Пассажирка обвинила авиакомпанию в отказе в перелете из-за глубокого декольте

Пассажирка заявила, что сотрудники американской бюджетной авиакомпании Spirit Airlines сняли ее с рейса из-за глубокого декольте. Об этом сообщает газета The Sun.

По информации издания, инцидент произошел перед вылетом лайнера из Нового Орлеана (штат Луизиана) в Форт-Лодердейл (Флорида). Женщина по имени Бренда (ее фамилия не раскрывается) рассказала, что вначале бортпроводники попросили ее прикрыться, так как наряд путешественницы показался им слишком откровенным.

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По словам Бренды, было очевидно, что сотрудники лоукостера имели в виду ее декольте. Женщина смутилась и даже надела пальто, но ее в конечном счете все равно попросили выйти из самолета.

Версию 21-летней американки подтвердили и другие следовавшие этим рейсом пассажиры, которые раскритиковали действия стюардесс. Бренда также сказала, что работники лоукостера хотели снять ее с рейса, чтобы освободить место в салоне для их коллеги.

В Spirit Airlines отрицают эти обвинения. «Декольте этой женщины не играло абсолютно никакой роли в том, что ее сняли с рейса», — пояснил представитель авиакомпании. По его словам, Бренде отказали в перелете, потому что она была пьяна и другие пассажиры жаловались на ее поведение.

В октябре 2016 года пассажира американской авиакомпании Alaska Airlines сняли с рейса за то, что он назвал бортпроводницу сексуальной.