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United Airlines заключила мировое соглашение с пострадавшим врачом

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Американская авиакомпания United Airlines достигла соглашения с пассажиром, получившим травмы при насильственном выдворении из салона самолета перед вылетом из Чикаго. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката пострадавшего.

Сумма компенсации не раскрывается. Авиакомпания подчеркнула, что берет на себя «полную ответственность за произошедшее на рейсе 3411 и не перекладывает ответственность ни на кого, в том числе на Чикаго».

Компания заявила, что, достигнув с пассажиром мирового соглашения, с нетерпением ожидает внедрения объявленных ранее усовершенствований, направленных на улучшение обслуживания клиентов.

Получивший мировую известность инцидент с 69-летним доктором Дэвидом Дао произошел 9 апреля в аэропорту Чикаго. От него и еще нескольких человек, уже занявших места, потребовали освободить их для сотрудников. Когда мужчина отказался, его с применением силы сняли с рейса, в итоге ему потребовалась пластическая операция.

Из-за скандала капитализация United Airlines снизилась на 750 миллионов долларов.

Ранее United Airlines заявила, что намерена выплачивать до 10 тысяч долларов пассажирам, добровольно отказавшимся от перелета ее рейсами в случае нехватки мест на борту воздушного судна. В общей сложности авиакомпания объявила о 10 нововведениях в политике клиентского обслуживания.

Кроме того, будет создана система помощи пассажирам, согласившимся изменить маршрут перелета при отсутствии свободных мест в самолете. Также перевозчик пообещал сократить количество случаев овербукинга. Компания обязалась изменить правила перевозки своих сотрудников: места в лайнерах отныне будут выделяться для них как минимум за час до отправления.

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