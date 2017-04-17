United Airlines изменит нормы перевозки сотрудников после скандала с пассажиром

Американская авиакомпания United Airlines намерена изменить правила перелета сотрудников на своих рейсах после скандала с Дэвидом Дао. Об этом в понедельник, 17 апреля, пишет газета The Independent.

Перевозчик откажется от практики предоставления мест своим работникам незадолго до вылета. Отныне это будет делаться как минимум за час до отправления лайнера. Как заявили представители перевозчика, такие меры были приняты для повышения уровня клиентского обслуживания.

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В четверг, 13 апреля, стало известно, что United Airlines пообещала вернуть деньги за билеты всем пассажирам рейса, на котором произошел инцидент с доктором Дао.

Гендиректор перевозчика Оскар Муньос отказался увольняться в связи с данным ЧП. Топ-менеджер заверил, что впредь подобного на рейсах авиакомпании не повторится.

Доктора Дао сняли с переполненного рейса с применением силы в аэропорту Чикаго 9 апреля. Его и еще четырех пассажиров попросили выйти из самолета, чтобы освободить места для сотрудников United Airlines, однако врач отказался покидать воздушное судно.

