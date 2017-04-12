Гендиректор United Airlines отказался увольняться из-за скандала с пассажиром

Генеральный директор американской авиакомпании United Airlines Оскар Муньос (Oscar Munoz) заявил, что не будет покидать свой пост из-за скандала с пассажиром Дэвидом Дао (David Dao). Об этом в среду, 12 апреля, сообщает BBC News.

«Я был нанят, чтобы улучшить United Airlines, мы уже давно занимаемся этим, и я буду продолжать делать это», — подчеркнул Муньос.

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Говоря о Дао, гендиректор подчеркнул, что путешественник заслуживает извинения за то, как с ним обошлись. Он также пообещал, что подобных инцидентов больше не произойдет на рейсах авиакомпании.

Муньос назвал случившееся «ошибкой системы», передает ABC News. По словам гендиректора, компания не предоставила менеджерам и обычным сотрудникам правил, которые позволили бы им действовать, руководствуясь здравым смыслом. Муньос заверил, что исправит этот недостаток.

Во вторник, 11 апреля, стало известно, что United Airlines потеряла 750 миллионов долларов из-за инцидента с Дао. Кроме того, насильственное снятие с рейса путешественника вызвало волну возмущения среди его соотечественников в Китае.

В воскресенье, 9 апреля, несколько охранников волоком вытащили Дао из самолета в аэропорту Чикаго, при этом мужчина был травмирован. Его удалили с рейса, так как он отказался добровольно освободить место для сотрудника United Airlines.

