Видео с вытащенным из самолета пассажиром возмутило 120 миллионов китайцев

Действия сотрудников американской авиакомпании United Airlines, снявших с рейса выходца из Китая, вызвали волну возмущения в КНР. Об этом во вторник, 11 апреля, пишет газета South China Morning Post.

Видео инцидента было размещено в китайской сети микроблогов Weibo в воскресенье, 9 апреля. Ко вторнику его посмотрели более 120 миллионов пользователей. Блогеров особенно возмутило то, что 69-летнему американскому врачу китайского происхождения нанесли травмы, так как в ролике видно, что его лицо было окровавлено.

«Если вы избиваете своих клиентов, мы будем уничтожать вашу репутацию и ваши позиции на рынке по всему миру до тех пор, пока не услышим искренние извинения из вашего окровавленного рта», — написал пользователь Weibo Цянь Цянь (Qian Qian).

В популярном в Китае мессенджере WeChat также публикуются критические статьи, посвященные этому инциденту. В китайском сегменте интернета распространяется призыв бойкотировать United Airlines.

Комик из КНР Джо Вонг (Joe Wong), выступающий в США, в своем Twitter также осудил действия сотрудников перевозчика и поддержал пострадавшего врача, обвинившего компанию в расовой дискриминации.

Авиационное управление Чикаго в настоящее время расследует это происшествие. Один из охранников, который снимал пассажира с рейса, временно отстранен от работы. Гендиректор United Airlines Оскар Муньос (Oscar Munoz) назвал инцидент обескураживающим.

Путешественника, имя и фамилия которого не уточняются, волоком вытащили из самолета в международном аэропорту О’Хара в Чикаго после того, как он отказался освободить кресло для сотрудника United Airlines. Пассажиров просили уступить места четырем сотрудникам перевозчика добровольно, так как лайнер был переполнен, однако никто не захотел этого сделать.

