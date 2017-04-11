Китайская пара забыла свою десятилетнюю дочь в самолете

Двое пассажиров в Китае забыли десятилетнюю дочь в салоне лайнера после приземления. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщает газета South China Morning Post.

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Инцидент произошел в международном аэропорту Гуанчжоу Байюнь на юге КНР. Прибывшая из города Чэнду китайская пара покинула самолет, не взяв с собой ребенка.

По словам одного из бортпроводников, во время рейса девочка сидела отдельно от своих родителей, в задней части салона. После приземления спящую девочку обнаружили стюарды.

Юную пассажирку разбудили и помогли найти родителей. Как пояснил отец, они с женой думали, что дочка встретится с ними в зоне получения багажа в воздушной гавани.

В ноябре 2016 года студентка из Нигерии бросила своего новорожденного ребенка в туалете Венского аэропорта, чтобы не опоздать на рейс. Младенец позднее скончался в больнице, а его мать была арестована.

