Американка оставила двухлетнюю дочь в супермаркете

Жительница американского города Риверсайд (штат Калифорния) оставила свою двухлетнюю дочь в супермаркете. Об этом в среду, 15 марта, пишет Metro.

Отмечается, что пока Чиенгхэм Вилайсан (Chiengkham Vilaysane) ходила по магазину, дочь шла за ней. Однако после того, как мать оплатила покупки, то покинула здание без ребенка. Когда остальные покупатели пытались вернуть ей ребенка, женщина сказала им не прикасаться к малышке.

Как сообщает Metro, Вилайсан задержали сотрудники местной полиции. По словам детектива Пола Миранды (Paul Miranda), девочка находится в безопасности. «Она здорова, но очень переживает из-за произошедшего», — сказал он.

Видео: metro.co.uk

В сентябре 2016-го стало известно, что в городе Кливленд (штат Огайо) мужчина протащил дочь по гипермаркету, держа ее за волосы. Свидетельница Эрика Берч (Erika Burch) сделала снимки инцидента, который произошел в магазине сети Walmart.