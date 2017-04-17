Путешествия
 

Заплатившей тысячу евро за билет итальянке отказали в перелете

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Итальянка, заплатившая 1 тысячу евро за билет авиакомпании Alitalia, не смогла улететь сразу из-за переполненности рейса. Об этом пишет газета il Giornale.

По словам женщины, в начале апреля она забронировала авиабилет в восточную итальянскую область Апулия. Место отправления не уточняется.

Но когда путешественница прибыла в аэропорт, сотрудники Alitalia заявили, что улететь она не сможет из-за овербукинга, то есть из-за ситуации, когда на рейс было зарегистрировано больше человек, чем может вместить самолет.

На жалобы туристки ей ответили, что овербукинг является законным явлением. Ее пообещали посадить на следующий рейс. В итоге женщина прождала в течение трех часов и опоздала на деловую встречу в Апулии.

В качестве извинений в Alitalia ей предложили 12 евро на обед в аэропорту, что итальянка назвала издевательством. Кроме того, за задержку вылета пассажирке должны выплатить 200 евро.

Американская авиакомпания United Airlines оказалась в центре скандала после того, как ее пассажира сняли с переполненного рейса с применением силы. Доктор Дэвид Дао серьезно пострадал в результате инцидента.

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