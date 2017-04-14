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Насильно вытащенному из самолета пассажиру потребовалась пластическая операция

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Пассажир United Airlines Дэвид Дао, насильно вытащенный из самолета за отказ уступить место работнику авиакомпании, нуждается в услугах пластического хирурга. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил адвокат пострадавшего Томас Деметрио, передает ABC News.

У 69-летнего Дао сломан нос, он лишился нескольких зубов, также врачи диагностировали у него сотрясение мозга. Инцидент с доктором произошел в воскресенье, 9 апреля, в аэропорту Чикаго. Дао и еще троих пассажиров попросили освободить места, но когда он отказался, сотрудники служб авиационной безопасности волоком вытащили его из лайнера.

В среду, 12 апреля, гендиректор компании-перевозчика Оскар Муньос отказался увольняться из-за скандала. Топ-менеджер пообещал, что подобного больше не повторится. После инцидента капитализация United Airlines снизилась более чем на 750 миллионов долларов.

В четверг, 13 апреля, сотрудники United Airlines вывели другого пассажира, президента калифорнийской инвестиционной компании Джеффа Фирнса, из салона первого класса, угрожая надеть на него наручники. В итоге мужчину не сняли с рейса, а перевели в эконом-класс, отказавшись компенсировать ему стоимость билета.

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