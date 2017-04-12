Американская семья получила 11 тысяч долларов за отказ от авиаперелета

Американской семье заплатили компенсацию в размере порядка 11 тысяч долларов за добровольный отказ от перелета в связи с нехваткой мест в лайнерах. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Лора Бигли Блум (Laura Begley Bloom) вместе с мужем и дочерью планировали отправиться из Нью-Йорка во Флориду в пятницу, 7 апреля на воздушном судне авиакомпании Delta Airlines.

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По прибытии в аэропорт Ла-Гуардия туристы узнали, что их самолет переполнен. Им предложили свыше четырех тысяч долларов за то, чтобы перенести вылет на субботу. Семья Блум согласилась.

Однако 8 апреля ситуация повторилась. Путешественники выразили согласие подождать до воскресенья, за что снова получили четыре тысячи долларов.

Но 9 апреля семье Блум сообщили, что свободных мест в лайнерах до Флориды не будет вплоть до вторника, 11 апреля. В итоге путешественники окончательно отказались от перелета. Им возместили стоимость билетов. С компенсациями сумма достигла почти 11 тысяч долларов.

Министерство транспорта США поясняет, что избыточное бронирование мест в самолетах не является нарушением закона. По правилам ведомства, авиакомпании должны предоставлять компенсации пассажирам, добровольно отказавшимся от перелета в переполненном лайнере. Размер этих выплат официально не установлен.

В воскресенье, 9 апреля, в Чикаго сотрудники United Airlines применили силу к пассажиру, сняв его с рейса, на котором не хватало мест. При этом уроженец Китая получил травмы. Инцидент вызвал волну возмущения в КНР. Из-за скандала United Airlines потеряла 750 миллионов долларов.

