Daily Mail узнала о преступлениях и гомосексуализме снятого с рейса в США врача

У доктора, насильно снятого с рейса американской авиакомпании United Airlines, оказалось криминальное прошлое. Кроме того, Дэвид Дао (David Dao) снабжал другого мужчину медицинскими препаратами в обмен на секс, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в 2003 году. Следствие установило, что выходец из Китая Дао незаконно снабжал своего пациента Брайана Кейса (Brian Case) обезболивающими препаратами, выдаваемыми только по рецепту. Доктор предоставлял мужчине лекарства в обмен на сексуальные услуги. Кроме того, он платил Кейсу 200 долларов за каждую встречу.

В итоге пациент рассказал обо всем полиции, и Дао был задержан во время очередного свидания с Кейсом. При этом врач отрицал, что встречался с мужчиной для секса.

В ноябре 2004 года суд признал Дао виновным в том, что он заполучил находящиеся под особым контролем медицинские препараты путем мошенничества и обмана. В 2005-м врач был условно осужден на пять лет. Кроме того, с 2003 по 2015 год действие медицинской лицензии Дао было приостановлено в связи с данным делом.

Также выяснилось, что в 2006-м он начал участвовать в Мировой серии покера. За 10 лет игры Дао удалось заработать свыше 234 тысяч долларов.

Во вторник, 11 апреля, стало известно, что действия сотрудников United Airlines, снявших Дао с рейса, вызвали волну возмущения среди интернет-пользователей в Китае.

Инцидент с доктором произошел в воскресенье, 9 апреля, в аэропорту Чикаго. Дао и еще троих пассажиров попросили освободить места для работников United Airlines. Когда врач отказался, его волоком вытащили из лайнера. При этом он получил травмы.