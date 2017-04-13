Авиапассажиру пригрозили наручниками и выгнали из салона первого класса

Сотрудники американской авиакомпании United Airlines вывели пассажира из салона первого класса, угрожая надеть на него наручники. Об этом сообщает газета Los Angeles Times.

Инцидент произошел в начале апреля. Президент калифорнийской инвестиционной компании Джефф Фирнс (Geoff Fearns) собирался вылететь с гавайского острова Кауаи в Лос-Анджелес. За билет он заплатил почти тысячу долларов.

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Перед отправлением к Фирнсу подошел сотрудник перевозчика, который попросил его выйти из самолета из-за того, что он переполнен.

«Мне сказали, что им нужно место для более важного человека, который прибыл в последний момент. Они заявили, что у них есть список приоритетных персон и тот пассажир выше меня в данном перечне», — вспоминает бизнесмен.

Фирнс отказался выходить из самолета, пояснив, что ему нужно срочно вернуться в Лос-Анджелес. Тогда сотрудники авиакомпании пригрозили применить к нему силу и надеть наручники. В итоге пассажира не сняли с рейса, а перевели в экономкласс. Мужчина также потребовал компенсировать ему стоимость билета, однако представители перевозчика согласились только возместить разницу между стоимостью перелета в первом и экономклассе.

Сейчас бизнесмен обдумывает возможность подать в суд на компанию.

В четверг, 13 апреля, United Airlines пообещала вернуть деньги всем пассажирам рейса, с которого с применением силы был снят доктор Дэвид Дао. Врач был травмирован в ходе инцидента, произошедшего 9 апреля. Этот случай вызвал волну возмущения в Китае.

