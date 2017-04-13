United Airlines вернет деньги всем пассажирам скандального рейса

Американская авиакомпания United Airlines пообещала вернуть деньги всем пассажирам рейса, на котором одного из путешественников силой вытащили из самолета. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Как заявила представитель перевозчика Мэдди Кинг (Maddie King), пассажирам рейса 3411 будет полностью возмещена стоимость их билетов.

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В среду, 12 апреля, гендиректор United Airlines Оскар Муньос отказался увольняться из-за скандала со снятием доктора Дэвида Дао с рейса. Топ-менеджер пообещал, что подобного больше не повторится.

Во вторник, 11 апреля, стало известно, что капитализация United Airlines снизилась более чем на 750 миллионов долларов из-за упомянутого случая. Кроме того, ЧП с Дао возмутило многих интернет-пользователей в Китае.

Инцидент произошел в воскресенье, 9 апреля, в аэропорту Чикаго. Сотрудники авиакомпании попросили четырех пассажиров переполненного рейса выйти из самолета. Одним из них оказался Дао, который отказался делать это. Тогда его силой вытащили из лайнера полицейские.