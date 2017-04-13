Конкуренты пошутили над United Airlines из-за снятия пассажира с рейса

Базирующаяся в Дубае авиакомпания Emirates пошутила над своим конкурентом из США United Airlines, намекнув на недавний инцидент с пассажиром на рейсе этого перевозчика. Emirates опубликовала рекламное видео соответствующего содержания в своем Twitter.

Авторы ролика вспомнили высказывание гендиректора United Airlines Оскара Муньоса о том, что авиакомпании стран Персидского залива не являются настоящими перевозчиками. В ответ они напомнили, что Emirates недавно была признана лучшей в мире по версии известного турсервиса TripAdvisor.

Представители Emirates также высмеяли слоган United Airlines «Летайте в дружественном небе». Они использовали его в новой рекламе, добавив к этой фразе «На этот раз по-настоящему».

Арабская авиакомпания подтвердила журналу Travel + Leisure, что видео стало реакцией на ЧП с пассажиром United Airlines, которого силой вытащили из самолета в Чикаго.

