Авиакомпания сняла с рейса летевшую на собственную свадьбу пару

Сотрудники американской авиакомпании United Airlines отказали в перелете паре, которая направлялась на собственную свадьбу. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает телеканал KHOU.

Инцидент произошел в субботу, 15 апреля, в аэропорту города Хьюстон в Техасе. Майкл Хол (Michael Hohl) и его невеста Эмбер Максвелл (Amber Maxwell) собирались отправиться в Коста-Рику и сыграть там свадьбу. Однако когда туристы зашли в самолет, они увидели, что на их местах спит мужчина. Не желая будить его, Хол и Максвелл сели на другие свободные сиденья.

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После этого к ним подошел бортпроводник, который попросил их вернуться на свои кресла, так как они заняли места повышенной комфортности, которые стоили дороже. Пара предложила возместить разницу в цене, но им отказали в этой просьбе.

После этого на борт поднялся федеральный маршал США, который попросил Хола и Максвелл выйти, утверждают путешественники. Они подчинились требованию.

В United Airlines подтвердили факт инцидента. Но авиакомпания отрицает, что в этом деле был задействован маршал или другие представители власти, отмечает Reuters. По версии перевозчика, Хол и его возлюбленная несколько раз пытались занять места повышенной комфортности, за которые не платили. После этого их попросили выйти из лайнера, что туристы и сделали.

В United Airlines также заявили, что забронировали путешественникам билет в Коста-Рику на воскресенье, 16 апреля, и оплатили ночь в отеле Хьюстона.

Ранее в апреле авиакомпания оказалась в центре скандала из-за инцидента с доктором Дэвидом Дао, которого сняли с рейса с применением силы. В результате мужчина получил травмы. Этот случай также вызвал волну возмущения в Китае.

