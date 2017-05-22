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Для атеиста и туриста

Зачем и куда ехать путешественнику в Израиле

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Ultra-Orthodox Jewish women enjoy the beach at the Mediterranean Sea beach front during the last vacation day of the Jewish Passover holiday, in Tel Aviv, Israel, Tuesday, April 22, 2014. (AP Photo/Oded Balilty)
Фото: Oded Balilty / AP

Израиль — страна во всех отношениях близкая россиянам. По некоторым оценкам, до трети жителей государства составляют выходцы из бывшего СССР и их потомки, у многих здесь живут родственники и друзья. В последние десятилетие Израиль, помимо прочего, стал еще и одним из популярных туристических направлений. Корреспондент «Ленты.ру» отправился в Израиль и попытался понять, чем так манит российских путешественников Земля обетованная.

Прошлое

Меня не впечатлила Стена Плача и храм Гроба Господня. Лишь в одной из комнаток, принадлежащих коптской церкви, я почувствовал некоторое внутреннее волнение, которое, впрочем, быстро прошло. Возможно, это потому, что я далек от религии.

Храм Гроба Господня впечатляет как великий архитектурный проект. Несмотря на сравнительно скромные размеры, бродить по нему можно часами, за каждым поворотом открывая что-то новое. Ну и, конечно, песнопения монахов не могут оставить равнодушными даже убежденного атеиста, потому что это просто очень красиво.

Главное мое впечатление от Иерусалима, одного из древнейших городов мира — рынок Махане Иегуда. На изучение нескольких кварталов, отданных в распоряжение лавочников, можно потратить не один час. Будь моя воля — провел бы здесь целый день. Такой рынок живет где-то в моих мечтах о счастливой старости, в которой я с сумкой на колесиках встаю в восемь утра, прогуливаюсь между рядов и неспешно выбираю свежие томаты и траву для шакшуки на завтрак.

После покупок иду за бокалом освежающего крафта в Beer Bazar или за не менее бодрящим кофе в Mizrachi, расположенные здесь же, на рынке.

Но зачем ждать старости, если все это можно сделать сегодня? Говорят, Израиль — дорогая страна. И это действительно близко к истине, только вот рынок — одно из самых облюбованных туристами мест Иерусалима — всеми силами пытается это опровергнуть. Вкуснейшие финики — по 400 рублей за килограмм, клубника — по 150, свежевыжатые соки с сочетанием самых причудливых вкусов (берите гранатовый с добавлением перца чили) — от 30 рублей за стаканчик.

На рынке хочется попробовать буквально все, однако есть риск так и остаться здесь переваривать съеденное. Компромиссный вариант — воспользоваться картой Bite Card, дающей возможность получить дегустационные блюда в шести заведениях Махане Иегуда. Где-то вам предложат большую самбусу, где-то — наваристый суп кубе, где-то — огромную порцию хумуса с только что испеченной питой. Стоит карта 105 шекелей (около 1,5 тысячи рублей). Недешево, однако имейте в виду, что такой поход по рынку заменит полноценный обед и еще останется на перекус. Срок действия карты не ограничен, если не успели побывать во всех шести заведениях за раз, можно наведаться на рынок на следующий день или через неделю-другую.

Пообедав, нужно отправляться в Старый город — хитрое переплетение улиц, где можно потеряться. Точнее, потеряться нужно обязательно — это совсем не страшно и дико увлекательно. Блуждая мимо развалов с различным ширпотребом — расписные наволочки, кожаные тапочки и китайские удочки — можно совершенно случайно зайти во двор жилого дома.

Любителям интерактивных прогулок понравится любимое местными гидами развлечение под условным названием «найди три храма». С многих площадей Старого города можно увидеть храмы сразу трех религий — христианскую церковь, еврейскую синагогу и мусульманскую мечеть.

В Иерусалиме вообще все очень близко. В пяти метрах от храма Гроба Господня — мечеть, да и ключами от одной из главных христианских святынь распоряжается мусульманин Адиб Джавад Джудех аль-Хусейни. Его семья хранит ключи от массивных деревянных врат в храм вот уже тысячу лет: в 1187 году ключи от церкви им вручил султан Саладин, который после завоевания города мусульманами пожелал поддерживать его сохранность.

А вот право открывать двери принадлежит другой мусульманской семье — Нусейбе. Храм отпирают в четыре утра, запирают в семь в вечера, в остальное время хранителя ключей можно встретить мирно сидящим на скамеечке у входа в церковь, если он не занят другими делами.

Вообще в Иерусалиме в частности и в Израиле в общем торопиться не рекомендуется. Это не та страна, которую можно узнать или хотя бы почувствовать за пару дней. На один Иерусалим уйдет неделя, а есть ведь еще Эйлат с Красным морем, моря Галилейское и Мертвое, пустыня Негев, которую трудолюбивый израильский народ медленно, но настойчиво превращает в оазис. Есть, наконец, Тель-Авив — самый толерантный город страны да и всего Ближнего Востока.

Будущее

От Иерусалима до Тель-Авива — час пути. Дорога просто идеальная. Впрочем, как и почти повсеместно в Израиле. Едешь себе на скорости километров сто в час, а за окнами проносятся древние памятники и ухоженные поля — благодать.

В Тель-Авиве первым делом отправляйтесь на бульвар Ротшильда. Слышали что-нибудь про баухауз? Если нет, то рассказываю. Баухауз — это такое направление в архитектуре, возникшее в Германии в 1919 году, но особенно хорошо представленное именно в Тель-Авиве. Причина проста: в Палестину в 1930-х годах эмигрировали архитекторы-евреи, благодаря которым в городе появились целые кварталы в этом стиле. Всего в центре города насчитывается около четырех тысяч зданий, отличительная особенность которых — ясные очертания, компактные формы и отсутствие элементов украшения.

В 2003 году ЮНЕСКО включила «Белый город» Тель-Авива в список памятников Всемирного наследия.

По обеим сторонам вечнозеленого бульвара Ротшильда десятки таких домов. В некоторых размещаются кафе и магазины, тогда как другие продолжают эксплуатироваться по прямому назначению, оставаясь жилыми. Правда, квартиру здесь позволить себе может далеко не каждый израильтянин: цены на недвижимость в этом районе — одни из самых высоких в стране. А вот снять комфортные апартаменты в одном из баухаусов путешественникам вполне под силу: студию здесь можно найти за четыре-пять тысяч рублей в сутки.

Обратите внимание на театр Габима, созданный при поддержке Станиславского. Театр стоит на одноименной площади в начале бульвара Ротшильда (или в конце — кому как удобней), которая является излюбленным местом отдыха молодежи. Если начали прогулку от площади, не поленитесь пройти бульвар Ротшильда насквозь. Дом номер 46 — бывшее здание посольства СССР, которое некоторое время было заброшено и восстановлено в 1991 году, 123-й — «дом Рабиновича», построенный в 1935 году, и 96-й, на балконе которого располагается скульптура, изображающая семейство со свежей прессой в руках.

Другой конец бульвара расположен в Неве-Цедек — первом районе Яффо, построенном в XIX веке. Здесь сохранилось множество зданий тех времен, мастерские ремесленников, сувенирные магазинчики и кафе. Отсюда совсем недалеко до той части Яффы, где находится дом Симона Кожевника, на крыше которого апостол Петр увидел сходящих с неба чистых и нечистых животных, и другие любопытные достопримечательности. В дом Симона Кожевника сегодня, увы, не попасть — он принадлежит армянской семье Закарян, но новые владельцы, видимо, живут по другому адресу. Единственную спрятанную в проулке дверь украшает суровая табличка об «охране объекта государством» и следящая за потенциальными нарушителями видеокамера.

В трех минутах ходьбы от дома Симона — дом Иланы Гур, пожалуй, самой известной израильской художницы. Внутри огромного особняка можно посмотреть не только работы Иланы, которая, кстати, живет здесь же, но и картины и скульптуры, которые художница привезла из многочисленных поездок по миру.

Если выйти на улицу Мазаль Дагим и пойти вверх, то буквально через дверь увидите вход в музей-мастерскую йеменской культуры Yemenite ART. Здесь можно приобрести украшения, сделанные Бен-Ционом Давидом — ювелиром в восьмом поколении, который открыл свою первую мастерскую в 1984 году. Тут же можно познакомиться с самим Бен-Ционом и узнать о йеменских евреях — потомках колена Иегуды, которые, как считается, пришли в Йемен после разрушения Первого храма.

В 1948 году, после беспорядков в Йемене молодое израильское правительство приняло решение эвакуировать евреев из этой страны. За три года в рамках операции «ковер-самолет» в Эрец Исраэль были перевезены около 50 тысяч человек. Сегодня в Йемене живут лишь 150 евреев. Обо всем этом туристы могут узнать из фильма, который показывают в музее. А еще здесь угощают вкуснейшим кофе с корицей и посвящают в тонкости йеменской свадьбы (например, показывают многокилограммовую одежду невесты с серебряными украшениями).

После прогулки по Яффо, которая может растянуться не на один час (загляните на местный рынок — развалы с антиквариатом и винтажной мебелью), отправляйтесь в новый центр города. Пройдитесь по почти бесконечной набережной, которая тянется вдоль самых шикарных отелей города — Dan Tel Aviv, Hilton, Crowne Plaza. Набережная — любимое место тельавивцев: здесь совершают утренние и вечерние пробежки, молодые мамочки прогуливаются с детьми, старушки выгуливают собак.

Если двигаться вдоль набережной по променаду Шломо Лахата по направлению от Яффо, рано или поздно дойдете до порта, где множество приятных ресторанов, специализирующихся на блюдах из рыбы. Обратите внимание на заведение с названием «Юлия».

Окружающее

Израиль — сравнительно небольшое государство. Поселившись в Тель-Авиве или Иерусалиме, можно взять машину напрокат и устраивать себе одно- двухдневные выезды по стране. Стоит побывать хотя бы в нескольких национальных парках. Всего в Израиле их насчитывается 66 (для сравнения: в России — 44). Чтобы сэкономить, можно приобрести специальную карту, позволяющую со скидкой посетить сразу несколько парков (стоимость — от 78 шекелей).

Тем, кого интересует религиозный туризм и красивейшие виды, надо побывать на Галилейском море: именно здесь Иисус, согласно Библии, ходил «по морю аки по суху» и творил другие чудеса. На берегу моря расположены монастыри и святые места — Гора блаженств, где Иисус произнес свою Нагорную проповедь, церковь Умножения Хлебов и Рыб, синагога Капернаум.

До Мертвого моря — обязательного элемента программы — из Иерусалима каких-то 110 километров. Правда, перепад высот составляет более километра, так что приготовьтесь к тому, что на протяжении всего пути будет закладывать уши. Иерусалим стоит на отметке 740 метров, Мертвое море — минус 430 метров.

Молодежи ехать сюда, на мой взгляд, стоит разве что ради лечения, а вот старшему поколению размеренный ритм местных курортов может прийтись по душе. Кстати, именно здесь я видел один из немногих билбордов на русском языке: он предупреждал, что пьяным за руль садиться не стоит.

Если едете в Израиль на неделю или больше, посвятите пару-тройку дней Эйлату — курорту на Красном море, где можно понырять с аквалангом или маской, посмотреть на экзотических рыб, попробовать других рыб в одном из местных ресторанов (зайдите в Pedro, расположенный в отдалении от туристической зоны) и просто понежиться на солнышке. Кстати, в Овду (ближайший к Эйлату аэропорт) летают прямые чартеры из Москвы, так что добраться сюда несложно.

Что нужно помнить

Рабочий язык для иностранцев в Израиле — английский. Его знают все поголовно, но и на русском говорит каждый третий.

Не пытайтесь шутить с пограничниками на въезде и выезде в страну — рискуете нарваться на доскональный досмотр, безопасности в стране отдают первостепенное значение.

Идите на рынок во второй половине дня в пятницу — перед шабатом торговцы предлагают огромный дисконт, в последние часы работы многие продукты и вовсе могут подарить.

Покупайте еду в супермаркетах. Несмотря на то что Израиль — не самое дешевое направление, цены на продукты в магазинах зачастую сопоставимы с российскими, а овощи и фрукты дешевле.

Приготовьтесь к тому, что рейс в Тель-Авив будет забит под завязку. Возьмите беруши и маску для сна — в самолете, скорее всего, будет много детей.

Израиль — страна четырех морей. Считайте сами: Средиземное, Красное, Мертвое и Галилейское. Правда, два из них формально считаются озерами, но кого это волнует.

Берите с собой доллары — это основная зарубежная валюта в стране. Евро и рубли меняют менее охотно и по худшему курсу. В туристических объектах у вас примут не только шекели, но и доллары и евро, однако курс будет заведомо плохой.

Выучите пару слов на иврите — сможете расположить к себе любого местного. «Тода» — спасибо, «Бевакаша» — пожалуйста, «Ма нишма» — как дела. Кстати, этот лайфхак работает не только в Израиле.

Тимур Юсупов

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