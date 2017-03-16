В Израиле открылся первый в мире отель в спасательной вышке

В Тель-Авиве на пляже Фришман открылась первая в мире гостиница, расположенная в спасательной вышке. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал генеральный директор Министерства туризма Израиля Амир Халеви.

Отель, открывшийся 15 марта, проработает всего две недели — до 25 марта 2017 года. Гости смогут провести ночь в двухэтажном люксе с джакузи, рум-сервисом и услугами дворецкого. В пакет проживания также входит завтрак.

Отмечается, что арендовать этот номер невозможно. Чтобы пожить в гостинице, нужно было принять участие в конкурсе, который Министерство туризма проводило совместно с сетью отелей Brown Hotels и одним из онлайн-сервисов. По итогам розыгрыша 15 пар смогут провести ночь в люксе.

Позже гостиница будет снесена, однако, по словам Халеви, в следующем году власти собираются повторить эксперимент, так как увидели огромный спрос на необычное предложение.

Фото: Baz Ratner / Reuters 1 /2

В начале марта на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии открылся бутик-отель, построенный из грузовых контейнеров, предназначенных для морских перевозок.