На горнолыжном курорте в Грузии построили бутик-отель из грузовых контейнеров, предназначенных для морских перевозок. Об этом сообщается на официальном сайте гостиницы.

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Гостиницу Quadrum возвели на территории горнолыжного курорта в Верхнем Гудаури в Кавказских горах, на высоте около 2,2 тысячи метров над уровнем моря.

Внутри здания пирамидальной формы (контейнеры помещены один на другой) есть одноместные и семейные номера, а также люксы. Кроме того, к услугам постояльцев — бассейн и сауна.

При строительстве здания использовались экологически безопасные материалы. Известно, что за проектом стоят грузинские архитекторы Сандро Рамишвили и Ираклий Эристави.

Во вторник, 7 марта, появилась информация о том, что в Японии планируют построить плавающий мини-отель в форме капсулы. Днем ранее сообщалось, что британцы намерены возвести в США первую в мире пивную гостиницу.

