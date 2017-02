Внутри американского отеля нашли еще один отель

Внутри старинного отеля The Breakers в американском городе Палм-Бич во Флориде оборудовали еще одну гостиницу под названием The Flagler Club. Об этом пишет газета Daily Mail.

The Flagler Club получил такое название в честь американского предпринимателя и финансиста Генри Флаглера (Henry Flagler), который стоял за созданием The Breakers.

Отель занимает два верхних этажа (шестой и седьмой) в The Breakers. На его создание было потрачено пять миллионов долларов. Цены за номер в The Flagler Club стартуют от 2,1 тысячи долларов за ночь, а в The Breakers — от 369 долларов.

У отеля есть собственная зона ресепшен. Гостю предоставляется карточка-ключ, которая обеспечивает ему доступ как в The Flagler Club, так и в сам номер.

В работе над дизайном помещений в гостинице принимал участие известный американский декоратор Адам Тихани. В числе самых необычных деталей интерьера номера — телевизор, встроенный в зеркало ванной комнаты.

Генри Флаглер открыл гостиницу The Palm Beach Inn в 1896 году. В 1901-м он переименовал ее в The Breakers.

В начале февраля издательство Lonely Planet опубликовало список наиболее странных мест для проживания туристов. В перечень, в частности, попали итальянский отель с номерами в пещере и вьетнамский гостевой дом в форме гигантского дерева.