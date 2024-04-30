Фитнес-тренер рассказала о пользе скандинавской ходьбы для психики

Фитнес-тренер Наталья Стрелкова рассказала о пользе скандинавской ходьбы для психики. Ее слова приводит «Тюменская область сегодня».

По словам специалиста, регулярные занятия этим видом физической активности улучшают насыщение крови кислородом, снижают возбудимость нервной системы, поднимают настроение, нормализуют обмен веществ и способствуют улучшению качества сна. «Такие тренировки особенно полезны для людей, страдающих депрессией. Скандинавская ходьба помогает быстро справиться со стрессом», — заявила Стрелкова.

Тренер добавила, что, помимо психики, скандинавская ходьба положительно влияет на физическое здоровье. «После тренировок уменьшаются боли в верхней части тела, ногах и спине, улучшается работа сердца и укрепляются мышцы», — заявила Стрелкова.

Ранее врач-кардиолог Герман Гандельман назвал простое упражнение для профилактики диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы. По его словам, это регулярное хождение по лестнице.

