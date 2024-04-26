Врач назвал простое упражнение для профилактики диабета и сердечных болезней

Врач-кардиолог Герман Гандельман в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале назвал простое упражнение для профилактики диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

По его словам, это регулярная ходьба по лестнице, которая приводит к расширению сосудов и улучшению кровобращения сердца, мозга, и мышц. «У людей, которые ходят больше 10 пролетов день, снижается риск летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 20 процентов. Риск развития диабета снижается на 14 процентов», — объяснил Гандельман.

Ранее главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова назвала простое упражнение, которое помогает снизить давление. Она посоветовала обниматься с близкими.