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06:43, 27 апреля 2024Спорт

Врач назвал простое упражнение для профилактики диабета и сердечных болезней

Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Врач-кардиолог Герман Гандельман в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале назвал простое упражнение для профилактики диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

По его словам, это регулярная ходьба по лестнице, которая приводит к расширению сосудов и улучшению кровобращения сердца, мозга, и мышц. «У людей, которые ходят больше 10 пролетов день, снижается риск летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 20 процентов. Риск развития диабета снижается на 14 процентов», — объяснил Гандельман.

Ранее главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова назвала простое упражнение, которое помогает снизить давление. Она посоветовала обниматься с близкими.

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      Алексей Гусев
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