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16:34, 24 января 2024Спорт

Врач назвала простое упражнение для снижения давления

Фото: uwe umstätter / Globallookpress.com

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова назвала простое упражнение, которое помогает снизить давление. Ее слова приводят «Аргументы и факты».

Для снижения давления специалист посоветовала обниматься с близкими. «Ежедневные объятия могут снизить частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Однако не забывайте вовремя обращаться к врачу и принимать назначенные препараты!» — отметила Дроздова.

Врач также рассказала, что объятия уменьшают физическую боль, улучшают сон и укрепляют иммунную систему. «Люди, которые обнимались чаще, с меньшей вероятностью болели ОРВИ, а если и заболевали — имели менее выраженные симптомы», — заявила Дроздова.

Ранее фитнес-тренер Дмитрий Щеблицкий рассказал о причинах боли в суставах после тренировки. По его словам, это связано с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, такими как артроз, артрит, остеопороз, а также остаточным напряжением или спазмами мышечной группы.

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      Алексей Гусев
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