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23:42, 23 января 2024Спорт

Фитнес-тренер назвал причины боли в суставах после тренировки

Фото: TINGSHU WANG / Reuters

Фитнес-тренер Дмитрий Щеблицкий рассказал о причинах боли в суставах после тренировки. Его слова приводит Pravda.ru.

По его словам, у появления боли есть две причины. Это заболевания опорно-двигательного аппарата, такие как артроз, артрит, остеопороз, а также остаточное напряжение или спазмы мышечной группы.

«Если во время тренировки ничего не болит, а боль приходит только на следующий день после тренировки, то, скорее всего, причина вторая. Но если боль постоянная и выражается во время тренировки, то это причина обратиться к врачу», — отметил Щеблицкий.

16 января фитнес-тренер Мэтт Робертс назвал идеальные тренировки для людей старше 50 лет. Эксперт заявил, что человеку среднего возраста необходимо от 200 до 250 минут упражнений средней интенсивности и 60 минут упражнений высокой интенсивности в неделю.

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      Алексей Гусев
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