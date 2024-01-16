Эксперт назвал идеальные тренировки для людей после 50 лет

Фитнес-тренер Мэтт Робертс назвал идеальные тренировки для людей после 50 лет. Его слова приводит The Telegraph.

Эксперт заявил, что человеку среднего возраста необходимо от 200 до 250 минут упражнений средней интенсивности и 60 минут упражнений высокой интенсивности в неделю. Он объяснил, что упражнения средней интенсивности означают нагрузку, при которой пульс увеличивается до 133-152 ударов в минуту. При этом человек не испытывает затруднений с дыханием.

Робертс посоветовал ездить на велосипеде, ходить в быстром темпе или медленно бегать трусцой. Также рекомендуется в течение недели уделять не менее 60 минут высокоинтенсивным упражнениям. В частности, плаванию, игре в теннис и быстрой пробежке.

В ноябре 2023 года нутрициолог и фитнес-эксперт Men Today Анастасия Юрпалова назвала лучшую экспресс-тренировку для мужчин после 40 лет. Юрпалова посоветовала бегать с высоко поднятыми коленями, затем выполнить десять приседаний, а далее десять раз отжаться.