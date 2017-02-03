Lonely Planet перечислило десять необычных мест для проживания туристов

Издательство Lonely Planet, специализирующееся на выпуске путеводителей, составило список из десяти необычных мест для проживания туристов. Об этом сообщается на сайте Lonely Planet.

В перечень попали направления со всего мира, в частности, департамент на западе Франции Кот-д’Армор. Там туристы смогут отдохнуть в палатке, подвешенной к дереву в лесу.

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В список вошло еще одно французское направление — департамент Морбиан, также расположенный на западе. Там путешественникам предоставляют возможность переночевать в прозрачных палатках в форме пузыря.

Кроме того, к услугам отдыхающих — финский отель Arctic Snow Hotel в Лапландии с жилищами из снега. В гостинице работает сторож северного сияния, который обязан будить постояльцев, как только он заметит это свечение в небе.

Отель Masseria Torre Coccaro в итальянской области Апулия предлагает остановиться в номерах, находящихся в пещере. Тунисская гостиница размещает своих постояльцев в палатках на территории оазиса в пустыне Сахара.

Любители необычного отдыха также могут поселиться в гостевом доме Ханг Нга во вьетнамском городе Далат. Здание, напоминающее гигантское дерево, также известно как Crazy House. Кроме того, в топ-10 были включены жилища на деревьях на острове Ванкувер (Канада), туристическое поселение с вигвамами в штате Аризона (США), отель с причудливым дизайном Marques de Riscal на севере Испании и капсульные гостиницы Японии.

В январе стало известно, что в Лапландии, рядом с Северным полярным кругом появился отель в лесу, расположенный на 12 колоннах высотой 10 метров.

