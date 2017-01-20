Рядом с Северным полярным кругом создали отель «на деревьях»

В Лапландии, поблизости от Северного полярного круга, построили отель The 7th Room, находящийся в сосновом лесу. Об этом сообщает портал BoredPanda.

Здание отеля, напоминающего по дизайну традиционный скандинавский дом, расположено на 12 колоннах на высоте 10 метров, между деревьями.

Окна гостиницы выходят на шведскую реку Лулеэльвен. На открытой террасе постояльцы смогут любоваться северным сиянием. Площадь отеля составляет 55 квадратных метров. Внутри есть гостиная, две спальни и ванная комната. В отель можно попасть по лестнице или на лифте.

Конструкция была разработана дизайнерской компанией Snøhetta. The 7th Room принадлежит фирме Treehotel. Она уже владеет шестью подобными отелями на деревьях, но The 7th Room стал самым большим и самым высоким среди них.

В апреле 2016 года в России стартовал проект по строительству домов на деревьях. Работы по возведению конструкций начались на границе Московской и Владимирской областей.