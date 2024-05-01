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06:29, 1 мая 2024Бывший СССР

Российские военные за сутки уничтожили до 100 бойцов ВСУ

Минобороны: ВС РФ уничтожили до 100 солдат ВСУ и 4 пункта боепитания противника
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российские военные за сутки уничтожили до 100 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев, пишет ТАСС.

По его словам, группировка войск продолжает выполнять боевые задачи в зоне спецоперации (СВО). «В течение суток уничтожено до 100 солдат противника, две буксируемые гаубицы М777 американского производства, два автомобиля и четыре пункта боепитания», — перечислили в Минобороны.

Военный указал, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары в районах Старомайорского и Водяного в Донецкой народной республике (ДНР).

29 апреля стало известно, что подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Семеновка в ДНР.

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      Марина Совина
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