Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны: военные группировки войск «Центр» взяли под контроль Семеновку в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Семеновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны РФ.

Отмечается, что российские военные нанесли поражение формированиям 68-й пехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 109-й бригады теробороны и наемников «Иностранного легиона» в районах населенных пунктов Новоалександровка, Архангельское, Тарасовка и Заветное в ДНР.

Ранее подполье сообщило об уничтожении 14 наемников ударом ВС России по Николаеву. Как рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, наемники были расквартированы в отелях «Ривьера» и «Хелен» в Николаеве, после удара подъезды к ним заблокировали военнослужащие и работники Службы безопасности Украины (СБУ).