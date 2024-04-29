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13:13, 29 апреля 2024Россия

Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны: военные группировки войск «Центр» взяли под контроль Семеновку в ДНР

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Семеновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны РФ.

Отмечается, что российские военные нанесли поражение формированиям 68-й пехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 109-й бригады теробороны и наемников «Иностранного легиона» в районах населенных пунктов Новоалександровка, Архангельское, Тарасовка и Заветное в ДНР.

Ранее подполье сообщило об уничтожении 14 наемников ударом ВС России по Николаеву. Как рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, наемники были расквартированы в отелях «Ривьера» и «Хелен» в Николаеве, после удара подъезды к ним заблокировали военнослужащие и работники Службы безопасности Украины (СБУ).

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      Екатерина Подвигина
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