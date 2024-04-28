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19:37, 28 апреля 2024Бывший СССР

Подполье сообщило об уничтожении 14 наемников ударом ВС России по Николаеву

Подполье: ВС России уничтожили 14 иностранных наемников ударом по Николаеву

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили четырнадцать иностранных наемников, ударив по Николаеву, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Как сообщил Лебедев, наемники были расквартированы в отелях «Ривьера» и «Хелен» в Николаеве, после удара подъезды к ним заблокировали военнослужащие и работники Службы безопасности Украины (СБУ).

«Восемь раненых привезли в госпиталь микрорайона Намыв. Их содержат отдельно, двое в тяжелом состоянии, шестеро стабилизированы. По наблюдениям сопротивления, не менее четырнадцати погибших увезли в сторону морга в том же микрорайоне Намыв», — отметил подпольщик.

Ранее Минобороны России сообщало об ударах по пунктам дислокации иностранных наемников на Украине. Кроме того, ударам подверглись живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины.

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      Валентин Карант
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