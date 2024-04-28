Подполье: ВС России уничтожили 14 иностранных наемников ударом по Николаеву

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили четырнадцать иностранных наемников, ударив по Николаеву, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Как сообщил Лебедев, наемники были расквартированы в отелях «Ривьера» и «Хелен» в Николаеве, после удара подъезды к ним заблокировали военнослужащие и работники Службы безопасности Украины (СБУ).

«Восемь раненых привезли в госпиталь микрорайона Намыв. Их содержат отдельно, двое в тяжелом состоянии, шестеро стабилизированы. По наблюдениям сопротивления, не менее четырнадцати погибших увезли в сторону морга в том же микрорайоне Намыв», — отметил подпольщик.

Ранее Минобороны России сообщало об ударах по пунктам дислокации иностранных наемников на Украине. Кроме того, ударам подверглись живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины.