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15:30, 28 апреля 2024Россия

Россия нанесла удары по пунктам дислокации иностранных наемников на Украине

Минобороны: ВС России нанесли удары по пунктам дислокации наемников на Украине

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по пунктам дислокации иностранных наемников на Украине. Об этом заявило Министерство обороны России в своем официальном Telegram-канале.

«Поражены склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области, пункты временной дислокации иностранных наемников», — утверждается в сообщении Минобороны.

Кроме того, ударам подверглись живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В оборонном ведомстве также сообщили о поражении ангаров с беспилотными летательными аппаратами, которые принадлежали украинским войскам.

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      Елизавета Мытарева
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