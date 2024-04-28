Россия нанесла удары по пунктам дислокации иностранных наемников на Украине

Минобороны: ВС России нанесли удары по пунктам дислокации наемников на Украине

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по пунктам дислокации иностранных наемников на Украине. Об этом заявило Министерство обороны России в своем официальном Telegram-канале.

«Поражены склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области, пункты временной дислокации иностранных наемников», — утверждается в сообщении Минобороны.

Кроме того, ударам подверглись живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В оборонном ведомстве также сообщили о поражении ангаров с беспилотными летательными аппаратами, которые принадлежали украинским войскам.