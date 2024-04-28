ВС России нанесли удар по складам БПЛА ВСУ

Минобороны России: на аэродроме Каменка уничтожены ангары с беспилотниками ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили ангары с беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме Каменка Днепропетровской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены ангары с ударными беспилотными летательными аппаратами на аэродроме Каменка Днепропетровской области», — указано в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, в Минобороны отметили, что ударами были поражены склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области.

Ранее в ведомстве сообщили о сбитии 46 беспилотников ВСУ в течение суток. Ранее заявлялось, что за ночь ПВО уничтожили за ночь 17 украинских беспилотников над четырьмя областями России.