За ночь над Россией уничтожили 17 украинских беспилотников

Минобороны: за ночь над четырьмя областями России уничтожили 17 дронов ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь 17 украинских беспилотников над четырьмя областями России. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В частности, девять дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) были перехвачены над территорией Брянской области, по три — над Курской и Калужской областями, еще два — над территорией Белгородской области.

Вечером 27 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что регион неоднократно подвергался атакам со стороны ВСУ. Он уточнил, что украинские войска обстреляли поселки Теткино и Новый Путь Глушковского района, а также село Горналь Суджанского района.

В ночь на 20 апреля над территорией России средства и силы ПВО уничтожили 50 беспилотников Украины, из них 26 — над территорией Белгородской области.