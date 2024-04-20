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07:29, 20 апреля 2024Россия

За ночь над Россией уничтожили 50 украинских беспилотников

МО: над территорией России за ночь нейтрализовали 50 украинских беспилотников

За ночь над Россией уничтожили 50 украинских беспилотников, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

«26 — над территорией Белгородской области; 10 — над территорией Брянской области; восемь – над территорией Курской области; два – над Тульской областью и по одному — над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей», — поведали в оборонном ведомстве.

В Брянской области после падения беспилотника загорелся объект энергетической инфраструктуры.

В Калужской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА) взорвался в районе электроподстанции.

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      Марина Совина
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