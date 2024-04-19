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23:49, 19 апреля 2024Россия

Под Брянском загорелся объект энергетической инфраструктуры после атаки БПЛА

Богомаз: в Брянской области загорелся объект энергетической инфраструктуры

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

В Брянской области после падения беспилотника (БПЛА) загорелся объект энергетической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Инцидент произошел в Выгоничском районе. Там силы противовоздушной обороны сбили пять ударных дронов самолетного типа Вооруженных сил Украины.

Аварийные бригады обеспечили бесперебойное энергоснабжение потребителей.

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      Марина Совина
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