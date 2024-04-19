Еще в одном российском регионе отказались от проведения парада Победы

В Брянской области власти отказались от салюта и проведения парада Победы

Власти Брянской области отказались от проведения парада в честь Дня Победы и организации салюта. Об этом сообщается на сайте брянской городской администрации.

«Брянская область также не планирует парад и фейерверк. Но локально праздник отметят в парках, скверах, учреждениях культуры. Подробную программу мы опубликуем в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Власти объяснили принятые меры соображениями безопасности. Парады, по их словам, отменяются в регионах России, чтобы не провоцировать противника скоплением военнослужащих и техники.

19 апреля стало известно, что от проведения парада Победы и шествия «Бессмертный полк» отказались и в Крыму. Тогда же предложение об отмене парада поддержал и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Днем ранее, 18 апреля, в граничащей с Украиной Курской области сообщили об отмене парада Победы и шествия «Бессмертного полка». В регионе в праздник возложат цветы к Вечному огню и навестят ветеранов Великой Отечественной войны. Также часть мероприятий пройдет в онлайн-формате.