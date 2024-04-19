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09:10, 19 апреля 2024Россия

В Крыму отказались от проведения парада Победы и «Бессмертного полка»

Аксенов: в Крыму по соображениям безопасности не проведут Парад Победы

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Крыму отказались от проведения парада Победы 9 мая и шествия «Бессмертный полк» по соображениям безопасности. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в Telegram.

«Однако мы обязательно воздадим дань уважения нашим ветеранам, почтим память погибших, проведем праздничные мероприятия в разных форматах. Одним словом, День Победы Крым встретит достойно», — написал Аксенов.

В граничащей с Украиной Курской области, как объявил днем ранее губернатор Роман Старовойт, также отказались от проведения парада в День Победы и шествия «Бессмертного полка». В регионе в праздник возложат цветы к Вечному огню и навестят ветеранов Великой Отечественной войны. Также часть мероприятий пройдет в онлайн-формате.

По всей России регионы начали отменять парады Победы из-за соображений безопасности. Так, парад не состоится в Псковской области, в Свердловской области праздничные мероприятия пройдут лишь на тех площадках, которые отвечают требованиям антитеррористической безопасности. Помимо этого, в нескольких регионах мероприятия будут сокращены — в Омской и Воронежской областях, а также в Ставрополе не состоятся праздничные салюты.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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