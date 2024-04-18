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11:39, 18 апреля 2024Россия

Российские регионы начали отменять мероприятия к 9 Мая по одной причине

Mash: сразу несколько российских регионов отменили парад Победы и салют 9 Мая

Фото: Артем Дергунов / Коммерсантъ

Российские регионы начали отменять парады Победы по одной причине — из соображений безопасности. На эту тенденцию обратил внимание Telegram-канал Mash.

По состоянию на 18 апреля известно, что парад не состоится в Псковской области, а в нескольких районах Воронежской области были отменены все мероприятия.

В Свердловской области праздничные мероприятия пройдут лишь на тех площадках, которые отвечают требованиям антитеррористической безопасности.

Также в нескольких регионах праздничные мероприятия будут сокращены — в Омской и Воронежской областях, а также в Ставрополе не состоятся праздничные салюты.

Годом ранее парады по соображениям безопасности отменяли в Крыму и Севастополе, а также в Белгородской, Курской и Брянской областях. В Курганской области парад также был отменен, однако причиной стали лесные пожары.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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