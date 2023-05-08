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16:15, 8 мая 2023Россия

В Курганской области отменили Парад Победы из-за природных пожаров

Губернатор Шумков заявил, что Парад Победы в Курганской области не состоится из-за пожаров
СюжетПожары в России

Фото: Евгений Кузьмин / РИА Новости

Парад Победы на 9 мая не состоится в Курганской области из-за масштабных природных пожаров. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

«В связи с тем, что пожары принесли беду и на них погибли люди, завтрашние мероприятия пройдут в усеченном формате», --заявил глава региона.

Шумков отметил, что будут открыты концертные площадки и пройдут другие мероприятия, однако парада и салюта не будет. Он попросил отнестись к решению руководства области с пониманием.

Ранее в Курганской области начались масштабные природные пожары, в регионе действует режим ЧС. В результате перехода огня на населенные пункты сгорело 300 жилых домов и 3,9 тысячи строений. Президент России Владимир Путин пообещал поддержку всем пострадавшим от пожара.

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