В Курганской области отменили Парад Победы из-за природных пожаров
Парад Победы на 9 мая не состоится в Курганской области из-за масштабных природных пожаров. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале.
«В связи с тем, что пожары принесли беду и на них погибли люди, завтрашние мероприятия пройдут в усеченном формате», --заявил глава региона.
Шумков отметил, что будут открыты концертные площадки и пройдут другие мероприятия, однако парада и салюта не будет. Он попросил отнестись к решению руководства области с пониманием.
Ранее в Курганской области начались масштабные природные пожары, в регионе действует режим ЧС. В результате перехода огня на населенные пункты сгорело 300 жилых домов и 3,9 тысячи строений. Президент России Владимир Путин пообещал поддержку всем пострадавшим от пожара.