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14:50, 8 мая 2023Россия

В Курганской области из-за пожаров сгорело почти четыре тысячи строений

Во время пожаров в Курганской области сгорело 300 жилых домов и 3,9 тысячи строений

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Во время природных пожаров в Курганской области, которые начались ранее в мае, в результате перехода огня на населенные пункты сгорело 300 жилых домов и 3,9 тысячи строений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Благодаря действиям пожарных удалось не допустить перехода огня еще на более чем одну тысячу жилых домов, где проживают порядка 129 тысяч человек», — заявил агентству источник.

В регионе введен режим ЧС из-за масштабных пожаров. Жителей некоторых населенных пунктов эвакуировали, однако есть погибшие и раненые.

Глава МЧС Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков посетили наиболее пожароопасные места и проконтролировали применение мер по борьбе с пожарами. Президент России Владимир Путин пообещал поддержку всем пострадавшим от пожара.

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Виктория Кондратьева
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