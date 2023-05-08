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13:46, 8 мая 2023Россия

Путин пообещал помощь пострадавшим от масштабных пожаров в Курганской области

Глава МЧС РФ Куренков: Путин пообещал помощь пострадавшим от пожаров в Курганской области
СюжетПожары в России

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Президент России Владимир Путин пообещал поддержку всем пострадавшим от масштабных природных пожаров в Курганской области. Об этом заявил глава МЧС РФ Александр Куренков после телефонного разговора с Путиным, его цитирует ТАСС.

«Владимир Владимирович так и сказал, что обязательно будем всем помогать», — сообщил министр. Губернатор Курганской области Вадим Шумков, в свою очередь, отметил, что «президент пообещал поддержку и никого из пострадавших не бросят».

Ранее в Курганской области начались масштабные природные пожары, в регионе пришлось ввести режим ЧС. Жителей некоторых населенных пунктов эвакуировали. В результате пожаров уже было уничтожено 42 дома, есть погибшие и раненые.

Куренков и Шумков посетили наиболее пожароопасные места и проконтролировали применение мер по борьбе с пожарами. С места происшествия они связались с Путиным по телефону и доложили, какие меры принимаются.

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Семен Александров
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