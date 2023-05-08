Путину доложили о мерах по борьбе с пожарами в Курганской области

Глава МЧС и губернатор Курганской области доложили Путину о борьбе с пожарами

Глава МЧС Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков проинформировали президента России Владимира Путина о ситуации в регионе, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Посетив наиболее пожароопасные места, Куренков и Шумков проконтролировали применения мер по борьбе с пожарами, а затем связались с Путиным по телефону прямо с места происшествия. Президенту доложили, каковы потенциальные угрозы и какие меры принимаются для защиты местных жителей и их собственности.

7 мая в Курганской области начались масштабные природные пожары, из-за чего в регионе пришлось ввести режим ЧС. Из нескольких населенных пунктов стали эвакуировать жителей. В результате пожаров уже погибло и получило ожоги несколько человек, а также было уничтожено 42 дома.

МЧС сообщило о локализации шести из 13 пожаров на территории Курганской области. Их тушение осложняется сильными порывами ветра и аномально жаркой погодой.

Из-за сильных пожаров в последние дни режим ЧС ввели также в Свердловской, Амурской и Тюменской областях.