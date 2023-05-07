Пожары уничтожили 42 дома в российском регионе

Количество уничтоженных пожарами строений Курганской области выросло до 42

Количество уничтоженных в результате природных пожаров строений в четырех населенных пунктах Курганской области возросло до 42. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, сгорели дома в селах Иванково, Кодское и Юлдус, а также в деревне Плоской. Ранее сообщалось, что природные пожары уничтожили 32 дома.

Отмечается, что в регионе сохраняется угроза перехода природных пожаров на восемь населенных пунктов с населением более 4000 человек. В целях безопасности проведена эвакуация 765 местных жителей.

Ранее сообщалось, что в Курганской области 7 мая три человека погибли при пожарах. В связи с этим возбуждено уголовное дело о халатности.

7 мая на территории всего региона введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Соответствующее постановление подписано главой региона.