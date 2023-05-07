Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:58, 7 мая 2023Россия

Пожары уничтожили 42 дома в российском регионе

Количество уничтоженных пожарами строений Курганской области выросло до 42

Фото: Денис Бочаров / Globallookpress.com

Количество уничтоженных в результате природных пожаров строений в четырех населенных пунктах Курганской области возросло до 42. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, сгорели дома в селах Иванково, Кодское и Юлдус, а также в деревне Плоской. Ранее сообщалось, что природные пожары уничтожили 32 дома.

Отмечается, что в регионе сохраняется угроза перехода природных пожаров на восемь населенных пунктов с населением более 4000 человек. В целях безопасности проведена эвакуация 765 местных жителей.

Ранее сообщалось, что в Курганской области 7 мая три человека погибли при пожарах. В связи с этим возбуждено уголовное дело о халатности.

7 мая на территории всего региона введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Соответствующее постановление подписано главой региона.

Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Дуэль российского и украинского танков сняли на видео
Матвиенко упрекнула Запад в создании Киевом радикальных движений
В российском регионе локализовали шесть угрожающих населенным пунктам пожарам
Глава МЧС вылетел в Курганскую область в связи с пожарами
Военкоры раскрыли уничтоженные ракетным ударом цели в Одессе
Тренер рассказал о пяти упражнениях для похудения на все группы мышц
Сирия поблагодарила ОАЭ за возможность вернуться в Лигу африканских стран
Пригожин рассказал о продвижении «Вагнера» в Артемовске
Пожары уничтожили 42 дома в российском регионе
В Тюменской области более 120 строений были уничтожены природными пожарами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.