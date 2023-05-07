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22:05, 7 мая 2023Россия

Три человека погибли при пожарах в российском регионе за один день

СК завел дело о халатности из-за гибели троих человек при пожарах в Курганской области

Фото: Денис Бочаров / Globallookpress.com

Три человека погибли при пожарах в Курганской области 7 мая. В связи с этим возбуждено уголовное дело о халатности, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, 7 мая в нескольких жилых и дачных поселках, а также других населенных пунктах Курганской области возникли масштабные пожары. По предварительным данным, они нанесли значительный материальный ущерб.

На данный момент известно о троих погибших. Однако точное количество жертв еще устанавливается. «По данному факту следственными органами СУ СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность)», — отмечают в ведомстве.

Поясняется, что распространение пожара стало возможным из-за предполагаемой халатности ответственных должностных лиц, не принявших мер для пожарной безопасности в пожароопасный период. «Для практической помощи на места происшествий по указанию руководства следственного управления регионального СК выехала группа опытных следователей-криминалистов, а также руководитель следственного управления Богдан Францишко», — говорится в сообщении.

Ситуация находится на постоянном контроле руководства следственного управления. По данным ГУМЧС по региону, общая группировка сил и средств на тушении пожаров в области составляет более 1000 человек и около 250 единиц техники.

7 мая на территории всей Курганской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Соответствующее постановление подписано главой региона.

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Екатерина Подвигина
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