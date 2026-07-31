Охранники взяли автоматы и гранаты для сопровождения грузов по России и попали на видео

Волк: Белгородские охранники незаконно взяли автоматы и гранаты для сопровождения грузов

Сотрудники МВД России изъяли незаконный арсенал у работников охранной компании в Белгородской области. Оперативное видео опубликовала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

На кадрах видно задержание и оружие.

Четверо охранников вооружились для сопровождения транспортных средств боевым стрелковым оружием и взрывными устройствами. У них изъяты десятки гладкоствольных ружей и автоматов Калашникова, два гранатомета, электродетонатор, ручные гранаты и свыше 13 тысяч патронов различного калибра.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Двоих из них арестовали, остальные находятся под подпиской о невыезде.

Ранее ФСБ России сообщила о задержании 128 нелегальных оружейников, пресечена деятельность 45 подпольных мастерских, изъята 301 единица оружия.