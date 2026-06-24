Подпольные оружейники из российских регионов попали на видео

Задержание ФСБ 128 нелегальных оружейников попало на видео

Задержание ФСБ 128 нелегальных оружейников попало на видео. Кадрами делится РИА Новости.

На кадрах видно, как правоохранители заходят в дом одного из злоумышленников и кладут его на землю. Кого-то из подпольных оружейников задержали на улице. В видео также демонстрируют оружие, которое изъяли у задержанных.

Ранее сообщалось, что ФСБ провела масштабную операцию по пресечению незаконного оборота оружия. В апреле-мае в 53 регионах страны правоохранители задержали 128 нелегальных оружейников и прекратили деятельность 45 подпольных мастерских, занимавшихся модернизацией оружия и изготовлением боеприпасов.